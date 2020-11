Cinq millions de dollars. C’est du moins le montant d’un pari qui a été fait sur la victoire de Donald Trump à l’élection présidentielle de ce 3 novembre par un richissime homme d’affaires britannique. A en croire les précisions qui ont été apportées par le média britannique « The Sun », l’homme dont l’identité n’a pas été dévoilée serait un résident de l’île de Curaçao, dans les Caraïbes. La mise aurait été enregistrée auprès d’un bookmaker privé.

Le plus gros pari…

Selon les confidences qui ont été faites par l’entreprise ayant validé la somme, il s’agit visiblement du plus gros pari. «La rumeur de ce pari a fait le tour et nous pensons que c’est le plus gros pari jamais fait sur la politique», a précisé la structure. Malgré les sondages qui prédisent une défaite pour le candidat républicain, nombreux sont ces parieurs qui misent comme cet ancien banquier britannique de fortes sommes sur la victoire de Trump.

Une hausse comparée à celle de 2016

Certaines structures indiquent avoir enregistré 67% des mises sur la victoire de Donald Trump. Au niveau international, les paris sur l’élection américaine de ce 3 novembre ont connu une hausse non négligeable, malgré l’interdiction de faire des paris sur le scrutin aux Etats-Unis. Comparée à celle de 2016, l’élection présidentielle de 2020 totalisera un milliard de dollars soit le double de la précédente.