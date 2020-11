Quelques heures après l’annonce de la victoire du duo Joe Biden-Kamala Harris à l’élection présidentielle aux Etats-Unis, le professeur Joël Aïvo a fait un post sur sa page Facebook. Dans ce post, il adresse ses vives félicitations et tous ses vœux au président élu et à sa colistière. Selon l’universitaire, ce duo a relevé «le défi de conjurer les périls » et de «restaurer l’âme d’une nation ».

Il parle d’une leçon venue des États-Unis. Comme pour dire qu’au Bénin, la chose est aussi possible et qu’il faut s’inspirer de l’exemple venu du pays de l’Oncle Sam. Le probable candidat à l’élection présidentielle de 2021 au Bénin estime que c’est «un défi pour les peuples partout où se dressent les menaces contre la démocratie, ce bien commun ».

Pour rappel, l’ancien doyen de la faculté de droit de l’Université d’Abomey-Calavi, Joël Aïvo depuis plus de deux ans a initié un dialogue itinérant à travers le pays pour échanger avec les populations sur la situation politique, économique et des libertés du pays. Il porte une alternance en 2021 afin de restaurer la démocratie béninoise mise à mal par le régime de la rupture.