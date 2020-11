La fondation Mo Ibrahim a publié son rapport annuel sur la bonne gouvernance. L’étude retrace les performances variantes des 54 pays du continent à travers divers secteurs dont la sécurité et état de droit, le développement humain, participation, droits et inclusion et les fondements pour les opportunités économiques.

L’état de droit et de justice a connu une forte progression au Bénin depuis l’an 2010, selon le rapport 2020 de l’indice Ibrahim de la gouvernance Africaine. En effet, pour un total de 100 points, le Bénin a dépassé la barre des 5O et a pu engrainer 64,7 points. Au terme du classement effectué, le pays occupe la 10ème loge sur 54 nations.

De même, le rapport révèle que le Bénin a fortement progressé selon la tendance absolue depuis 2010 qui croit d’une marge de 0,9. Par ailleurs, les données varient selon les scores des indicateurs. On note par exemple qu’en termes de conformité de l’exécutif à l’état de droit, le Bénin décroche 70,9 points sur 100 et reste en dessous de la moyenne de 50, en matière de processus judiciaires.