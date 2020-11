Alors que le processus électoral aux Etats-Unis tire vers sa fin, le réseau social de l’oiseau bleu a fait le point des différentes fausses informations qu’il a interceptées sur sa plateforme. Selon les informations qui ont été véhiculées par un post de blog publié ce jeudi 12 novembre, au total, 300.000 tweets potentiellement trompeurs ont été épinglés. Ces chiffres représentent en effet, 0,2% de l’ensemble des messages postés sur le réseau.

Deux semaines d’observation rigoureuse

A en croire les précisions qui sont intervenues sur cette veille qu’a effectuée la plateforme, l’observation a eu lieu entre le 27 octobre et le 11 novembre. Il s’agit donc d’une période de deux semaines soit une semaine avant et une semaine après le scrutin présidentiel dont les républicains contestent les résultats. Selon la responsable juridique et politique de Twitter, Vijaya Gadde, parmi les tweets signalés 456 ont été interdits de partage, commentaire ou mention «like». Plus du trois quart des vues ont été possibles après que les publications soient marquées fake news.

BALLOT COUNTING ABUSE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020

Des rappels à tous les abonnés durant la période

Cette disposition a permis la diminution du nombre de partage de près de 30%. Comme autre précaution qui a été prise par le réseau social de l’oiseau bleu, la responsable indique que des messages de prévention étaient publiés sur la page d’accueil de ses abonnés aux Etats-Unis. Ces messages qui «ont été vus 389 millions de fois », selon la responsable juridique et politique de Twitter, Vijaya Gadde «ont rappelé aux gens que les résultats des élections étaient susceptibles d’être retardés et que le vote par courrier était sûr et légitime ».