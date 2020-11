Comme annoncé, les partis Union progressiste (UP), Bloc républicain (BR) et Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE) ont reçu, ce jeudi 5 novembre 2020 à la CENA, ce qui leur revient dans le cadre du financement public des partis politiques. Mais, ces trois partis concernés par ce financement n’ont pas reçu la totalité de ce qui leur est dû. Ils n’ont reçu que 80 % du financement mis à leur disposition. Ainsi, l’UP a reçu 590.519.964 FCFA, le BR, 505.942.844 FCFA et 103.537192 FCFA pour FCBE.

Le reste des fonds leur sera versé plus tard après des réglages et vérifications. Le commissaire Abou Adam Soulé explique que la CENA a remis 80 % parce qu’il est possible que l’un des partis concernés ne soit pas d’accord avec les paramètres utilisés pour le calcul. Dans ce cas, le parti formule un recours. Et dans le cas où la CENA serait dans le tort, elle va pouvoir utiliser le reste des fonds pour rééquilibrer. Ensuite, il fait remarquer qu’il est possible qu’il ait encore des redressements sur les résultats des communales qui seraient pendant devant la Cour suprême par exemple.

C’est donc au vu de ces éléments que «nous avons préférés de faire une retenue de 20 % le temps que nous attendions un ou deux mois et s’il n’y a rien d’autres, on va les rappeler pour leur remettre le reste ». Il rassure les partis que les chèques remis sont déjà certifiés et c’est comme du cash. De même, la provision existe dans le compte qui va être débuté. Ces partis politiques sont soumis aux procédures de gestions des fonds publics ainsi qu’aux contrôles de la cours des comptes et de l’inspection général des finances.