Si aux Etats-Unis, le karité est beaucoup plus utilisé dans la cosmétique, ce n’est pas le cas le cas en Europe où cette matière grasse végétale remplace l’huile de palme ou le beurre de cacao dans les confiseries au chocolat. La demande est donc forte du côté du vieux continent (80% des exportations d’Afrique de l’Ouest) et des pays d’Asie comme l’Inde et la Malaisie. Lors de la dernière campagne, les exportations de karité venant d’Afrique de l’Ouest ont explosé.

Le Ghana, premier pays exportateur

Selon les chiffres présentés par les enquêteurs du réseau N’Kalo, cette région du continent a exporté au moins 500 mille tonnes de karité dans la période allant d’août 2019 à juillet 2020. Le Bénin est le troisième pays exportateur de karité dans la zone ouest-africaine. Il est devancé par le Burkina Faso, 2ème et le Ghana qui vend à lui seul la moitié des tonnages.

Le pays anglophone a tout simplement doublé le volume de ses exportations de karité pendant cette dernière campagne. Avec la pandémie du nouveau coronavirus, les échanges de ce produit sur le marché international ont été stoppés. Mais le prix du karité n’a pas baissé pour autant puisqu’il s’est adossé sur celui du beurre de cacao qui se porte bien à la bourse.