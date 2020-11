Une scène encore difficile à comprendre pour les proches et la famille d’une jeune victime de 12 ans. En effet, en fin de semaine dernière, un jeune adolescent a été abattu d’une balle dans la tête alors qu’il répondait à une personne ayant frappé à leur porte, dans la nuit de samedi à dimanche dernier.

Il s’appelait Sadeek Clark-Harrison. Dans la nuit de samedi à dimanche, ce dernier répond à la porte d’entrée de chez lui. À l’intérieur, se trouve sa grand-mère et un de ses frères et sœurs. Sa mère elle, se trouve à un rendez-vous galant et n’est donc pas chez elle. En quelques secondes, l’adolescent est abattu. Une enquête a depuis été ouverte.

Un ado de 12 ans, abattu sur le pas de sa porte

Pour le moment, les autorités disposent de quelques pistes mais n’ont pas souhaité communiquer sur le sujet. Une information confirmée par la chaîne CBS3, pour qui le tueur n’a toujours pas été arrêté. Les proches de Sadeek ne comprennent pas. En effet, ce dernier n’avait que 12 ans et se trouvait loin de la violence quotidienne.

Flambée des violences à Philadelphie

Asia Aziz, proche de la famille confirme ne pas comprendre. Celle-ci a ajouté que désormais, ses enfants restaient chez elle. Une chose incompréhensible pour elle, d’autant qu’elle vit dans un quartier plutôt tranquille. Mais en y regardant de plus près, Philadelphie fait face à une flambée nette du nombre de meurtres, avec 440 assassinats enregistrés depuis le 1er janvier.