Alors que la pandémie relative au nouveau coronavirus continue de faire parler d’elle aux Etats-Unis, une infirmière du département d’oncologie de l’hôpital Salem Health, en Orego, aux États-Unis a été suspendue pour avoir dit sur les réseaux sociaux qu’elle ne prenait pas de disposition pour se préserver du covid-19. Par le canal d’une vidéo qu’elle a publiée sur TikTok, elle indiquait particulièrement qu’elle ne partait pas de masques lors de ses déplacements.

“Je ne porte pas de masques…”

Même si la publication qui avait comme légende : «quand mes collègues de travail se rendront compte que je voyage toujours, que je ne porte pas de masque quand je sors et que je laisse mes enfants jouer avec d’autres enfants» a été supprimée, une copie de ladite vidéo est demeurée sur internet. A en croire les informations rapportées par le quotidien américain «New York Post», les usagers du réseau social TikTok sont réussi à l’identifier à cause de cette vidéo.

L’infirmière suspendue

L’hôpital, par un message sur le réseau social de Mark Zuckerberg a remercié les usagers de TikTok qui ont remonté l’information vers les responsables. L’hôpital Salem Health a profité de cette occasion pour annoncer que la mise en cause a déjà été suspendue. «Hier, une infirmière employée par Salem Health a publié une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle elle affichait son mépris envers le sérieux de cette pandémie et son indifférence envers la distanciation sociale et le port du masque en dehors du travail», a laissé lire l’hôpital dans sa publication sur Facebook.