Un équipement ultra moderne pour jouir de la lumière en milieu rural. C’est un produit de la firme Qotto présenté à la presse jeudi 19 novembre 2020. L’initiative est le fruit de la collaboration entre la société et le groupe Canal Plus Bénin. Le processus d’acquisition de l’offre ainsi que les différentes modalités ont été passés au peigne fin. Occasion pour Canal Plus, de présenter sa nouvelle offre de fin d’année dénommée « Les fêtes ensemble ».

Qotto a pour principale mission de développer l’énergie renouvelable dans le monde rural. La firme apporte une offre extrêmement accessible aux populations à travers un paiement classique, à volonté et sécurisé. C’est un long processus qui a abouti à une offre spéciale, a indiqué Sidiki Traoré, directeur général de la société Qotto.

Les bénéficiaires de cet équipement estampillé Qotto ont d’office droit à un abonnement Canal Plus de plus de 175 chaînes dédiées à l’information, la culture à prix réduit. L’adhésion à l’offre coûte 29900 francs Cfa avec pour composantes, un panneau de 100W, une télévision de 22 pouces, deux batteries pour 480 kwh, trois ampoules LED, une parabole Canal Plus.

« Noël avant l’heure »

Une nouvelle offre pour les abonnés du groupe Canal Plus en cette période de fin d’année. « Les fêtes ensemble », c’est la promotion lancée jeudi 19 novembre par Jonathan Lett, directeur général de Canal Plus Bénin. La spéciale promo est une offre de chaînes bonus qui donne droit à 15 jours offerts pour toutes les formules Canal, ceci pour tout acte de réabonnement dès le 20 novembre 2020. Les abonnés ont la possibilité de cumuler jusqu’à 22 jours de bonus, a fait savoir Tumba Kazambu KONGOLO, responsable abonnement à Canal Plus Bénin.