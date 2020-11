Le chef de l’Etat Patrice Talon poursuit sa tournée nationale dans les communes du Bénin. A Athiémé, dans le département du Mono, il a solennellement abordé la question du récépissé du parti « Les Démocrates » et son implication personnelle pour une présidentielle inclusive et ouverte à tous les partis politiques.

Patrice Talon dans un ton ordinaire a étalé à l’assistance le processus ayant conduit aux notifications de rejet faites au parti « Les Démocrates ». Les amendements apportés au dossier ainsi que la dernière ligne conduisant à la délivrance du récépissé provisoire de reconnaissance du parti ont été exposés par le chef de l’Etat. « Je suis sûr que cette fois-ci, ils auront leur récépissé et à nouveau, nous aurons un grand parti politique qui va se créer», a fait savoir Patrice Talon même s’il n’est pas un cadre du ministère de l’intérieur. Cette déclaration sous-entend clairement qu’il décide de qui obtient ou non, le fameux document selon ses détracteurs. « C’est le moment de féliciter ces démocrates, les forces cauris pour in fine avoir adhérer à notre marche commune, notre changement », a-t-il ajouté.

Il fait une annonce

Se substituant aux institutions de la République en charge d’étudier et de valider les candidatures des présidentiables, telle une garantie, Patrice Talon a annoncé de vive voix que tous les partis désireux de présenter des candidats à la présidentielle de 2021 le feront sans pression. « Ce qui fait que pour la présidentielle qui vient, je ferai tout ce qui est de mon pouvoir pour que les candidats des autres partis qui sont de grands ensembles, aient leur parrainage afin de participer à l’élection ». Par ailleurs, de façon subtile le chef de l’Etat s’est adressé au collège des parrains en ces termes : « les maires, les députés, la tâche vous incombe ».