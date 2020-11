Un média israélien a indiqué lundi que le président américain avait sérieusement envisagé détruire plusieurs sites nucléaires iraniens. C’est suite à la publication d’un rapport de l’observatoire nucléaire de l’Onu. Selon le document, la République islamique viole allègrement l’accord de Vienne stockant 12 fois plus d’uranium enrichi que ne le permet cette entente. Donald Trump avait réuni ces principaux conseillers pour demander leurs avis sur ce qu’il avait en tête : frapper des sites nucléaires iraniens.

Ceux-ci l’ont convaincu que c’était une mauvaise idée et que cela entraînerait un conflit plus grand. Même si le président américain n’est pas passé à l’acte, il travaille avec Israël pour mettre plus de pression sur Téhéran pendant les quelques semaines qu’il lui reste à la Maison Blanche. Des bombardiers lourds ont par exemple quitté leur base du Dakota du Nord et ont directement mis le cap sur Israël sans la moindre escale.

Ils sont au Moyen Orient “pour dissuader les agressions…”

Ils sont capables de voler pendant de longues heures mais sont ravitaillés en cours de route par des KC-135 et KC-10. Ces bombardiers lourds volaient avec des avions de chasse F-15 et F-16. Pour le commandant de la 9ème armée de l’air américaine, l’envoi de bombardiers au Moyen Orient permet à leurs équipages de connaître au mieux la région et de collaborer avec les unités locales.

« Ces missions aident les équipages des bombardiers à se familiariser avec l’espace aérien et les fonctions de commandement et de contrôle de la région et leur permettent de s’intégrer aux ressources aériennes américaines, et partenaires du théâtre, augmentant ainsi l’état de préparation global de la force combinée » a expliqué Greg Guillot. La mission de ces bombardiers B-52 H Stratofortress est précisée par le commandement central américain. Ils sont au Moyen Orient « pour dissuader les agressions et rassurer les partenaires et alliés des Etats-Unis ». Pour rappel, ces avions de guerre peuvent transporter des munitions puissantes et des armes nucléaires.