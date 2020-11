La Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE) multiplie les actions pour préparer l’élection présidentielle de 2021. Le parti entend organiser les primaires afin de désigner son candidat pour cette présidentielle. Et, le premier candidat s’est déclaré. Le Secrétaire exécutif national adjoint du parti, Théophile Yarou s’est déclaré candidat pour ces primaires. Sur sa page Facebook, l’ancien ministre de la défense de Boni Yayi a déclaré sa la candidature.

«Je suis candidat à la candidature du parti Fcbe», a écrit l’homme. Il est le premier à déclarer sa candidature. Et, il ne sera certainement pas le seul dans la course. Tout porte à croire que Paul Hounkpè, Secrétaire exécutif national du parti FCBE sera sur la ligne de départ. Car, récemment (mercredi 4 novembre 2020), il a tenu des propos qui montrent qu’il pense bien être candidat pour les primaires du parti.

“Je pourrai être partant”

«…. Ici chez nous, les yeux sont rivés vers la présidentielle de 2021…Je pourrai être partant…. », avait confié l’ancien maire de Bopa. Et donc, on s’attend de voir dans les prochains jours, l’ancien ministre de la culture de Boni Yayi, Paul Hounkpè annonce aussi sa candidature. En tout cas, le choix du candidat titulaire de FCBE va se faire par un comité qui sera mis sur pied à l’effet d’étudier les dossiers afin de retenir le candidat et son colistier.