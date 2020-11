Ensemble pour les fêtes de fin d’années. C’est le mot d’ordre à Canal + Bénin. Fidèle à son désir de vivre au quotidien avec la population et ses abonnés, Canal+ Bénin fait une grande promotion pour les fêtes. Et ceux qui n’ont pas encore de décodeur Canal+ chez eux doivent l’avoir maintenant. Car, Canal+ Bénin a revu le prix du décodeur à la baisse soit à 1000 FCFA à partir de la formule Evasion. L’annonce de cette promo fêtes a été faite ce vendredi 27 novembre 2020 à Canal Olympia de Cotonou.

« Nous approchons les fêtes de fin d’années, nous avons voulu offrir un peu plus de plaisir et du divertissement comme nous le faisons tous les jours durant les autres onze mois de l’année », a fait savoir Jonathan Lett, le Directeur Général de Canal+ Bénin. C’est pourquoi, du 1er au 25 décembre 2020, le kit complet avec le décodeur HD Canal+ est à 1000 FCFA à partir d’un mois d’abonnement à la formule Evasion de 10 000 FCFA. C’est l’offre de Canal+ Bénin à l’occasion des fêtes de fin d’année. Pour Jonathan Lett, l’objectif c’est non seulement de permettre à un plus grand nombre d’avoir accès à la télévision mais aussi de permettre au foyer modeste d’avoir le décodeur HD. Il rassure qu’il y a assez de décodeurs pour tout le monde. Cette promotion des fêtes vient s’ajouter aux 15 jours gratuits du bouquet ’’Tout Canal+’’ qui prend fin le 31 décembre pour tout réabonnement.

Selon la directrice des ventes de Canal+ Bénin, Yacine Alao, «cette offre incroyable est destinée à tous les nouveaux abonnés et aussi aux abonnés qui ont le décodeur classique et qui souhaitent le changer ». Elle a indiqué que Canal+ Bénin a aussi un bonus pour les réabonnements. «Sur tout réabonnement, 15 jours du bouquet ’’Tout Canal+’’ sont offerts. Et vous n’avez pas oublié la semaine généreuse. Nos abonnés peuvent donc bénéficier jusqu’à 22 jours gratuits », précise-t-elle. Et pour la responsable de communication, Barnes Vidjinnagni, dans le mois de décembre 2020, Canal+ a concocté des programmes intéressants pour célébrer, en grand avec ses abonnés, la magie des fêtes de fin d’année. Selon elle, «Canal+ réunit les familles avec Canal+ et Canal+ Family ». Et «notre promesse, est celle d’une célébration enchantée et joyeuse ». C’est pour quoi, «nous avons de quoi rire aux éclats avec en avant, découvrir des univers unique avec “La Reines des neiges” et “La famille Addams” et bien aussi, vivre des aventures inédites avec “Le voyage du Dr Dolittle” et “L’appel de la Foret” ». En clair, chez Canal+ c’est la joie dans les familles et chacun trouve son compte.