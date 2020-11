Le pasteur Makosso annonce sa venue au Bénin. Il compte organiser une « opération transfert de richesse » les 19 et 20 décembre prochain. Celle-ci est censée sauver le Bénin de « ses féticheurs et de ses sorciers ». « Si le Bénin avait un véritable pouvoir, il serait la première puissance en Afrique. A cause des préjugés, des milliers de pasteurs refusent d’aller au Bénin. Et quand tu vas dans le faux tu l’annonces pas. Dites aux féticheurs et sorciers du Bénin que le Général de die ! arrive pour annoncer leur mort. Le temps de l’opinion des pauvres est terminé. Place à la démonstration de puissance entre le Général Makosso et des forces mystiques du Bénin » a écrit le pasteur sur les réseaux sociaux.

“Le Bénin n’a pas besoin de tes prières ! “

Le slameur K-mal Radji n’a pas tardé à sortir de ses gonds. Sur Facebook, il demande au pasteur d’arrêter d’insulter ce qui fait l’identité du Bénin au nom de son business. « Cher frère africain, appelé le Général Makosso. Il serait extraordinaire qu’en ce moment tu sois africain et surtout ivoirien. Mais les gens de ton espèce à part être de nationalité spirituelle des gens qui asservissent votre racine spirituelle, vous n’entendez aucune raison. Le Bénin n’a pas besoin de tes prières ! Va en prière pour la Côte d’Ivoire en ce moment plus que jamais. Le pays qu’on appelle Bénin dont tu entends parler est le réservoir des valeurs africaines. Seul pays que la bêtise de l’aliénation n’a pas encore complètement atteint » lui a-t-il dit.

Le slameur rappelle par ailleurs à l’ivoirien que l’énergie des pères de nos pères ne saurait être bafouée par « la bêtise » de son business. Il y a encore des hommes et des femmes qui respectent le sacré. « Un sacré africain propre à Nous ! » affirme le militant panafricaniste. Il ajoute que le Bénin ne connaît pas le mysticisme dont parle l’Ivoirien. Toutes ces choses ne sont que la création de ses fantasmes comme ses croyances dans le Diable. Lui, « le mystificateur obscurantiste ».