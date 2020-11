Le poulet est un animal élevé et domestiqué sur le continent africain où il est désormais un indicateur important. La présence de volaille est en effet indicatrice : de présences humaines car les poulets sont souvent élevés, de vie communautaire ou de moyens de subsistance alimentaire de base. En Afrique comme dans le monde entier, l’alimentation en volaille est très prisée. Seulement il n’y a pas que la chair qui est consommée mais aussi les œufs produits par les femelles du coq car elles sont ovipares. La poule comme le poulet est couverte de plumes sauf qu’elle développe moins sa crête au sommet du crâne. La formation très apparente de la crête est une caractéristique importante de la volaille masculine ayant atteint l’âge adulte.

Les poules sont ainsi connues pour son fort caractère lorsqu’elles pondent des œufs ou que les œufs à maturité donnent naissance aux poussins. Mais c’est parce qu’en ces moments, leurs sens sont décuplés et elles sont capables de crever l’œil à quiconque qui s’approcherait de leur progéniture. En réalité, la poule subit plusieurs changements hormonaux, surveille et porte une grande responsabilité. Ce qui la rend irritable, agressive et à fleur de peau. Par exemple, au moment de couver, la poule produit de la prolactine. Ce qui va entraîner la chute des plumes dans sa partie abdominale afin de libérer la plaque incubatrice en elle, une zone richement vascularisée qui diffuse équitablement la chaleur aux œufs entre 39,2 et 39,4°C. Alors la poule s’installe au-dessus de ses œufs pendant 21 jours sans même s’absenter, période requise pour transformer les œufs en poussins. Il faut noter qu’elle veille aussi à les retourner fréquemment. Elle dispose à peine de quelques minutes pour manger, boire, se dégourdir les pattes, même faire ses besoins et fait savoir qu’elle ne veut pas être dérangée.

Pourtant en Afrique, nous voyons régulièrement des œufs dans nos cuisines, les omelettes dans nos plats sans prêter attention au vécu de la poule qui a pondu les œufs. La notion de plaisir est employée pour rappeler au lecteur les bienfaits de la consommation d’œuf qu’on peut manger frit ou bouillie. Il est donc facile de bénéficier des fruits du labeur des autres sans le réaliser. Ainsi, la véritable signification de ce proverbe béninois est de rappeler aux héritiers et héritières que rien ne s’obtient sans défis et épreuves même si l’on n’est pas directement impliqué. Il faut toujours garder à l’esprit que la jouissance de situations agréables ou des bienfaits de la nature, provient de sacrifices ou des efforts de d’autres acteurs de la société autour de nous ou de la chaîne de production. Dans le cas des œufs, il y a au bout de l’échelle la poule sûrement mais ensuite nous avons les éleveurs, les transporteurs et les détaillants.