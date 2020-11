Le chef de l’Etat a achevé une partie de sa tournée du jeudi 12 novembre dans la ville de Parakou. Patrice Talon a saisi l’occasion pour échanger avec les jeunes, les têtes couronnées et les élus de la cité des koburu. Il n’a pas manqué de réaffirmer sa volonté de célébrer la lune de miel avec son prédécesseur, l’ancien président Boni Yayi.

La réconciliation entre Patrice Talon et l’ancien Président Boni Yayi confiée aux sages et notables de la ville de Parakou. Au cours de sa séance avec les voix les plus autorisées de la ville, l’actuel chef de l’Etat n’a pas caché son souhait de fumer le calumet de la paix avec son prédécesseur Boni Yayi.

Comme des frères

De vives voix, Patrice Talon a confié aux sages et notables une mission difficile quand on sait que plusieurs tentatives ont été menées en vue de rapprocher les deux géants. L’actuel locataire de la marina dit appeler à travailler à sa réconciliation avec son aîné Boni Yayi. « Boni Yayi et moi, nous étions comme petit frère et grand frère », a dit à l’assistance Patrice Talon. L’épineuse question de réconciliation entre Patrice Talon et Boni Yayi paraît comme une énigme difficilement à résoudre en raison des différentes positions et des orientations politiques auxquelles se sont engagés les deux hommes. Cette réconciliation demandée par Patrice Talon peut être entachée de ruses encore que nous sommes à quelques mois de la prochaine présidentielle.