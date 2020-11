Le président Emmanuel Macron reprend la barre. En effet, ce dernier, à l’occasion d’une réunion organisée avec quelques-uns de ses ministres et les présidents des groupes de la majorité, a reconnu que l’article 24 du projet de loi sur la Sécurité Globale, posait problème. Résultat, l’exécutif a confirmé sa réécriture complète.

Non, l’article 24 n’est pas suspendu ni même supprimé. Au contraire. Le gouvernement semble vouloir tout faire afin de le conserver, quitte à revoir sa réécriture complète. Cet article est pointé du doigt par un grand nombre de citoyens, pour ses prérogatives liberticides. En effet, la presse estime que cet article nuit à ses droits en l’empêchant de pouvoir filmer la police. De même, les citoyens estiment eux aussi avoir droit de filmer la police, quand bon leur semble.

Emmanuel Macron recadre ses troupes

Une décision qui arrive dans un contexte où de nombreuses vidéos ressortent depuis quelques jours, dévoilant certaines violences policières. L’affaire des migrants place de la République ou encore, l’affaire Michel Zecler font parler depuis plusieurs jours. Ainsi, dans un souci de lever les doutes persistants, le gouvernement a décidé de revoir en profondeur cet article tant pointé du doigt.

L’article 24, totalement réécrit

Emmanuel Macron lui, est paru très agacé. En effet, au cours de sa réunion, le président de la République a affirmé que la situation dans laquelle il se trouvait aurait pu être évitée. S’il n’a nommé personne, Gérald Darmanin semblait être la cible de ces critiques. Une nouvelle réunion est prévue ce soir entre le gouvernement et la majorité, afin de retravailler cet article 24. Emmanuel Macron lui, souhaite conserver la liberté, mais également l’ordre et l’unité. Le président aurait ensuite rappelé à ses troupes avoir envoyé un courrier à Michel Zecler, courrier qu’il a tenu à relire, appelant à des résultats concrets et surtout, rapides.