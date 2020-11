En Afrique, un enfant est précieux, important et utile sans aucune distinction. Dans ce proverbe Baatonu venu du Bénin, la mention de l’enfant n’est pas faite uniquement pour établir un parallèle avec les personnes plus âgées que lui, non. Cette différence est plutôt pour mettre en évidence d’autres éléments en rapport direct avec l’éveil de l’esprit même chez un plus jeune. Seulement, la notion du respect, de la considération de l’ordre établi, des hiérarchies de la société et du droit d’aînesse est incontournable. Et cela même dans les situations aussi basique que se nourrir. En effet, aucun enfant n’est né avant ses géniteurs alors à chacun sa place même autour d’un plat. L’éducation se fait en continu ce qui fait que personne n’oublie ses droits et devoirs sinon dans le cas d’un écart, son homologue ou la société comme les aînés sont là pour lui rappeler la législation établie.

Toutefois, rien n’est figé, chaque acteur est capable d’apporter son grain de sable à la société alors un enfant aussi peut très bien être doué d’un niveau de réflexion élevé ou de maturité poussé ou du rang noble qu’il a hérité qui lui permet de siéger à la table des grands. D’ailleurs une autre citation dit : si tu es plus vieux que l’enfant, tu n’es pas plus vieux que son intelligence. L’utilisation du terme : « seul l’enfant qui sait se laver les mains » est justement employé pour montrer le minimum de niveau de conscience requis pour manger comme les plus grands que lui. Un tel enfant est effectivement éveillé car il a déjà compris qu’il faut avoir les mains propres avant d’y plonger ses doigts ou ses ustensiles, contrairement aux jeunes de son âge qui n’ont pas totalement assimilé ces notions.

Non seulement celui-ci est bien éduqué mais il est très conscient des raisons de laver les mains qui sont d’éviter d’ingérer des microbes, de subir une intoxication alimentaire ou de faire subir des désagréments sanitaires à ceux qui partagent le repas. Tous ces éléments prouvent aux aînés que cet enfant ou ce plus jeune est en mesure de manger en leur compagnie. La véritable signification de ce proverbe est de porter à l’attention des héritiers, héritières ou de l’interpellé qu’il faut faire preuve d’un niveau de conscience ou de maturité important ou remarquable pour siéger à la table des plus âgés comme des seniors et discuter avec ceux-ci ou occuper des postes de très haut rang. Par exemple dans l’histoire africaine plusieurs royaumes ont élu des chefs (hommes et femmes) très jeunes. Néanmoins attention, ça ne signifie pas que la situation deviendra régulière ! L’enfant devra demander la permission chaque fois avec respect car ils détiennent le droit d’accepter ou de refuser.