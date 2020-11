L’observation des phénomènes autour de soi n’est plus une action à enseigner sur le grand continent. Les communautés sont constamment élevées et éduquées dans ce sens afin qu’elles soient constamment conscientes de leur environnement biophysique immédiat et même lointain si nécessaire. Cette observation qui s’apparente à de la surveillance ne relève pas de l’espionnage par contre. Non. Elle se pratique dans le sens positif du terme. Par exemple, l’observation d’un individu quelconque avec une certaine attention pour en saisir son langage ou son comportement. La surveillance soutenue dans le but d’exercer un contrôle ou éviter un danger peut être aussi une autre forme. Par ailleurs, il faut noter que le pouvoir des décisions en Afrique repose sur de multiples observations faites souvent par les anciens, leurs parents et les parents avant eux toujours sur la base de l’observation.

Attention il faut retenir que l’observation ici c’est véritablement l’analyse croisée de multiples informations recueillies comme : l’environnement immédiat, les évènements qui peuvent subvenir, les phénomènes autour des sujets et le comportement des individus aussi. Dans ce proverbe béninois, d’origine Baatonu, les sages interpellent les héritiers et les héritières ou les personnes concernées à prêter une attention particulière à tout ce que l’on possède. Cette attention particulière requiert toute cette analyse croisée précédemment indiquée mais surtout de prendre soin du bien que l’on possède qu’il soit matériel, physique, biologique ou tout simplement humain. Car en Afrique la possession ne résume jamais uniquement aux éléments économiques.

Il peut donc s’agir des enfants, d’argent, d’un époux ou d’une épouse, de biens, de la santé, etc. Seulement, en ne prêtant pas une attention soutenue à ses avoirs physiques ou non, les personnes concernées risquent de perdre leur possession, leurs biens, leur santé ou de les altérer. Et c’est bien ce que rappel ce proverbe Baatonu à tous. Par contre, tout étant ayant une durée de vie sous les cieux, la sagesse africaine à travers ce proverbe évoque également qu’il ne faut rien prendre pour acquis sans en prendre soin ou le surveiller de sorte qu’il ne subisse pas d’altération. Une autre manière de susciter la responsabilité des héritiers comme des héritières ou de l’interpellé ou ceux qui l’entendent au travers de tout qu’ils ont.