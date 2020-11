En 2020, la taxe controversée sur les géants du numérique sera bel et bien prélevée en France. Une annonce confirmée directement par le ministère de l’Économie, qui a décidé de faire fi des menaces de sanctions américaines. En effet, l’exécutif a confirmé qu’en cas de taxation des GAFA, 1.3 milliards de dollars de produits français, notamment les sacs à main et les cosmétiques, seront prélevés.

Selon le Financial Times, Facebook et Amazon font bel et bien partie des sociétés qui ont reçu un avis d’imposition pour le versement des acomptes pour cette année 2020. Une annonce qui intervient alors qu’aux USA, l’équipe Trump est entrée en période de transition avec l’équipe Biden. Résultat, le futur président démocrate pourrait bien pousser pour qu’il n’y ait aucune sanction. Le cas contraire, il pourrait rapidement revenir dessus.

La taxe GAFA, confirmée en France

Cette taxe GAFA a été adoptée au mois de juillet 2019 dernier. En effet, le Parlement a adopté un projet de loi visant à taxer à hauteur de 3% du chiffre d’affaires, les géants du numérique. Ce texte a d’ailleurs fait de Paris l’un des pionniers en matière de taxation de ces géants du digital, qui jouissaient jusqu’ici, d’une certaine impunité. Une taxe que la Maison-Blanche estime être discriminatoire.

L’administration Biden, plus ouverte ?

Face à cette attaque contre les entreprises américaines, le gouvernement Trump a menacé de répondre par des droits de douane à hauteur de 100%, sur certaines catégories de produits. Étaient alors concernés, les sacs à main, ainsi que les fromages ou encore les produits de beauté. Pour autant, les deux partis se sont accordés sur une trêve afin de négocier dans de bonnes conditions. Mais ces négociations n’ont malheureusement pas abouti. La prochaine administration pourrait se montrer bien moins inflexible, même si le sujet des GAFA reste un sujet délicat.