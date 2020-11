La tournée du chef de l’Etat, Patrice Talon à travers 54 communes du Bénin entamée le jeudi 12 novembre 2020 continue de susciter des réactions. Invité sur une télévision privée de la place ce dimanche 22 novembre 2020, le premier vice-président du parti en cours de constitution Les Démocrates, Nourénou Atchadé ne s’est pas retenu de commenter cette actualité. «Je voudrais féliciter de le chef de l’Etat pour cette initiative de sortir de son confinement après plus de quatre ans passé à la tête du pays », a déclaré l’ancien député.

Et, il précise que Patrice Talon a mis en avant la reddition des comptes. «Je reconnais que c’est un devoir constitutionnel. C’est une bonne chose même si cela arrive à la veille des élections présidentielles », relève-t-il. Mais, «ça laisse croire qu’il est en tournée de séduction, qu’il est en précampagne. Les propos tenus, les termes développés aussi laissent croire qu’il est en précampagne », souligne Nourénou Atchadé. Pour lui, le chef de l’Etat doit pouvoir aussi accepter que les autres fassent comme lui. Parce que dans une République qui se veut être démocratique, il ne devrait pas avoir deux poids deux mesures. «Il (Talon) est le garant de notre constitution. Il doit faire en sorte qu’il n’ait pas du deux poids deux mesures au sein de la République et que d’autres personnes comme Joël Aïvo qui veut rencontrer les populations de Porto-Novo le fassent », a indiqué l’ancien membre de FCBE.

Pas moins de 100 personnes réunies

Nourénou Atchadé pense que si au nom de la pandémie du coronavirus, on peut empêcher Joël Aïvo de rencontrer les populations de Porto-Novo, les populations qui sortent à la rencontre du chef de l’Etat peuvent aussi véhiculer la maladie. Il fait remarquer que lors des échanges avec le chef de l’Etat au cours de ladite tournée, il n’y a pas une commune où on n’a réuni moins de 100 personnes dans la salle. Et donc, «cela veut dire que si on peut respecter les règles barrières, on peut transgresser les règles de la République ». Autre remarque faite par Nourénou Atchadé est que les personnes rencontrées ont été triées et sont des partisans du pouvoir.

«J’ai l’impression que le président Talon a horreur des voix discordantes »

Pour lui, le chef de l’Etat ne peut pas faire une reddition de compte à toutes les populations dans une salle où on met les affiches du Bloc républicain (BR) qui disent parfois que le BR soutient le président de la République pour les prochaines élections. «J’ai l’impression que le président Talon a horreur des voix discordantes », a affirmé l’ancien député. Il relève qu’au Nord, le président n’a fait que des promesses. Il pense que pour un président qui construit un marché et un stade pour tout un département en cinq ans, il n’y a pas matière à demander aux populations de se réjouir. Et que les chantiers cités comme réalisations de Talon ne sont pas à la hauteur de l’endettement du pays.