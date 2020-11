Actuellement en visite en Europe, le secrétaire d’État américain Mike Pompeo a confirmé pour le Figaro, que dans tous les cas, le processus de transition aurait lieu en douceur, aux USA. Une sortie qui intervient dans un contexte un peu particulier, puisqu’il a eu les mêmes mots la semaine dernière, sans ajouter « vers un second mandat ».

En effet, il y a quelques jours, Pompeo était interrogé au sujet de la période de transition entre les deux administrations, Biden ayant remporté les élections, mais sa victoire n’est toujours pas reconnue par l’exécutif. Provocateur, Pompeo a alors affirmé qu’il y aurait bel et bien une période de transition, douce et sereine, mais vers un second mandat présidentiel de Donald Trump.

Pompeo rassure, Trump ne reconnaît rien

Une sortie qui a suscité l’indignation. Or, aujourd’hui, ce dernier affirmé que les prochains jours démontreront à quel point le candidat républicain et ses proches, sont attachés à la Constitution américaine. Il ajoute dans son texte, que le processus de transition fonctionnera à merveille, comme il l’a toujours fait.

Joe Biden, président élu en attente

Une petite phrase qui devrait rassurer le clan démocrate, qui espère toujours voir Donald Trump reconnaître sa défaite dans les jours à venir, lui qui n’a apporté aucune preuve quant aux accusations de fraude qu’il effectue depuis des semaines à l’encontre de Joe Biden et des démocrates.