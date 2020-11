A quelques jours des élections présidentielles américaines, la représentante démocrate au Congrès des Etats-Unis pour l’Etat de Californie, Maxine Waters, a estimé qu’il est inadmissible pour un noir de voter pour l’actuel président américain, Donald Trump. Dans une interview accordée à l’opérateur américain de radio numérique, SiriusXM, elle a déclaré : « Je ne sais même pas d’où viendraient les Noirs qui voteraient pour Trump. Cela me fait tellement mal de voir des Noirs parler de leur soutien à Trump ».

Donald Trump avait recueilli 8% des suffrages des noirs en 2016

Maxine Waters a par ailleurs fait savoir qu’il serait honteux pour les noirs de voter pour le milliardaire républicain. « Je ne leur pardonnerai jamais d’avoir sapé la possibilité d’aider leur propre peuple et leurs propres communautés » a-t-elle indiqué. Lors de la présidentielle précédente, le numéro un américain avait recueilli 8% des suffrages provenant de la communauté noire. Selon la représentante âgée de 82 ans, le fait que cela se reproduise une seconde fois pourrait avoir des conséquences considérables sur les familles afro-américaines.

« La chose la plus méprisable envers leurs familles »

« Ils ont un prix à payer pour les années à venir s’ils contribuent à faire réélire Trump. Ils entreront dans l’histoire comme ayant fait la chose la plus méprisable envers leurs familles et leurs communautés et envers leurs mères et leurs grands-mères » a martelé Maxine Waters. Pour elle, Donald Trump supprimera bientôt la sécurité sociale. « Et leurs grands-mères qui sont assis là à attendre ces chèques de sécurité sociale tous les mois quand ils ne pouvaient pas manger. En supprimant l’assurance-maladie telle que nous la connaissons, ils seront honteusement accusés d’avoir attribué au manque de qualité de vie des personnes qu’ils prétendent tant aimer » a-t-elle ajouté.