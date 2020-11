La sagesse africaine est semblable à une bibliothèque de connaissances diverses dont la majorité a été éprouvée, été subie ou vécue par l’individu désigné comme un sage dans la communauté. Les plus âgés ont effectivement un vécu plus dense que les jeunes ce qui leur permet d’avoir une vision plus globale des enjeux de société et des moyens de résolutions s’il y a lieu. D’ailleurs Amadou Hampâté Bâ, célèbre auteur africain, relaie bien cette notion en comparant les personnes âgées à des bibliothèques vivantes. C’est ce qui rend nos aînés plus importants que les librairies, les fréquences de radio, les postes télévisés et bien d’autres médias. L’Afrique conserve ainsi une valeur culturelle profondément prise en compte et respectée de la sagesse des anciens.

Cependant attention, être vieux n’est pas synonyme de connaissance parfaite de tout. Le monde étant aussi vaste et même plus que le nombre de ses habitants, il faudra avoir vécu plusieurs vies pour en maîtriser encore plus. Alors, l’humilité des anciens depuis des générations leur a toujours permis d’apprendre à relativiser et même bien souvent à accepter les limites de l’intelligence et de la capacité humaine. D’ailleurs une autre citation Baatonu venue du Bénin affirme que : si tu es plus vieux que l’enfant, tu n’es pas plus vieux que son intelligence. L’utilisation des termes : « homme sage » est intégrée pour indexer une personne dotée d’un minimum d’expériences, plus âgée que soi et connue pour avoir fait preuve plusieurs fois de sagesse.

Par contre le mot imbécile selon Larousse définit une personne chez qui on dénote une absence complète de réflexion ou de compréhension, une personne stupide et qui agit faisant plusieurs bêtises. La véritable signification de ce proverbe est donc d’expliquer aux héritiers, héritières ou à l’interpellé que la sagesse n’est pas symbole d’un savoir totalitaire sur toute chose du monde. Il y a que des personnes dénudées de savoir ou de capacité de réflexions qui affirmeraient le contraire car nul ne détient à lui seul la science infuse de tous les éléments de la vie.