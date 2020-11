Nouvelle fonctionnalité sur PayPal, où il est désormais possible de s’offrir directement des cryptomonnaies. En effet, aux USA, les utilisateurs de l’application pourront désormais acheter et revendre des bitcoins, litecoin, ethereum et bitcoin cash en l’espace de quelques clics seulement. Un pas de plus vers la grande adoption.

L’annonce elle, a été effectuée alors que le cours du bitcoin est en train d’exploser. En effet, la mère des crypto-monnaie flirt avec les valeurs de décembre 2017. Jeudi soir, le cap des 16.000 dollars a d’ailleurs été franchi. PayPal, avec cette annonce, risque d’offrir à 346 millions d’utilisateurs et ses 26 millions de commerçants, une possibilité d’avoir accès aux cours de crypto-monnaie, soit une manne de nouveaux investisseurs assez importante.

PayPal s’ouvre aux crypto-monnaies

Le plafond d’investissement sera limité à 20.000 dollars, soit deux fois que ce qui était initialement prévu. Pour autant, PayPal ne compte pas offrir cette nouvelle fonctionnalité à l’ensemble de ses utilisateurs. En effet, le déploiement à l’international devrait prendre un peu de temps et le reste du monde serait concerné d’ici à 2021.

En route vers l’adoption de masse

PayPal pourrait également rendre cette fonctionnalité accessible directement depuis Venmo, une application dont il est le propriétaire et qui est de plus en plus utilisée dans les échanges au quotidien. Là encore, cette annonce marquerait une avancée majeure en direction de l’adoption de masse. Reste maintenant à définir si le public jouera le jeu, ou non.