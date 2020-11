Les américains ont été appelés dans les bureaux de vote il y a trois jours pour élire leur président. Depuis, le successeur du 45è Président Donald Trump n’est pas encore connu. Deux principaux candidats étaient en lice. il s’agit de l’actuel Président Donald Trump candidat à sa propre succession et le démocrate très proche du 44è Président des USA Joe Biden. Alors que les tendances montrent une clair avance du démocrate, Donald Trump a lancé une offensive pour exiger le recomptage des voix dans certaines régions.

Il va sans dire que la situation est très tendue aux USA. Dans le camp de l’actuel locataire de la Maison-Blanche, on crie au “vol de l’élection” et les démocrates sont diabolisés. Dans ce contexte, des partisans de Trump ne veulent pas que le dépouillement se poursuive. Ce vendredi 6 Novembre des médias ont rapporté que la police a interpellé deux personnes armées qui se dirigeaient vers un centre de dépouillement en Pennsylvannie plus précisément à Philadelphie. Un état important qui va déterminer la suite du duel entre les deux principaux candidats.

La police aurait reçu des informations

Les interpellations sont intervenues après que la police ait reçu des informations concernant une attaque contre un centre de dépouillement. La police a alors suivi un véhicule de marque Hummer qui transportait plusieurs personnes armées de fusils d’assaut selon des sources concordantes. Les mêmes sources indiquent que le véhicule identifié comme ayant été immatriculé en Virginie est donc venu à Philadelphie au niveau du Centre des conventions où le décompte pour la présidentielle se fait en ce moment.