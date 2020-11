Les réseaux sociaux avaient tout prévu. En effet, que ce soit Facebook ou Twitter, les réseaux ont décidé de modérer certains messages annonçant des résultats prématurés. Il faut dire que le scrutin est serré et nul ne sait réellement qui pourrait remporter les élections, même si Joe Biden pourrait réussir à gagner le Wisconsin et le Michigan, grâce aux votes par correspondance.

Cependant, les réseaux souhaitent éviter les débordements et les fausses informations. Ainsi, afin d’éviter le moindre dérapage, Facebook et Twitter ont déployé tout un ensemble de règles visant à contenir les messages douteux. Donald Trump en a été la première victime. Ce dernier a posté un message sur Twitter, affirmant que les démocrates souhaitaient voler le scrutin. Un message bloqué par Twitter, qui a affirmé que ce post était trompeur.

Les réseaux sociaux, attendus au tournant

Une décision également appliquée par Facebook. En effet, un message d’alerte a été déployé, affirmant que les résultats définitifs pouvaient évoluer dans les heures, les jours à venir. Un message également déployé sur la vidéo de la conférence de presse du président américain, qui a eu lieu aux alentours de 4h du matin. Une conférence de presse au cours de laquelle il a également affirmé vouloir saisir la Cour suprême afin de bloquer certains décomptes possiblement en faveur des démocrates.

Les résultats définitifs, attendus

Un autre message a été posté sur Facebook, celui-ci affirmant que le décomptage était toujours en cours et qu’à ce stade, rien ne permettait d’indiquait qui pourrait être le vainqueur de ces élections. Une sacrée mise à jour de la part de sociaux, qui n’ont plus le droit à l’erreur. En 2016, ils ont été violemment critiqués pour ne pas avoir été en mesure d’endiguer la vague de fausses informations, de manipulations et d’interférences venues, notamment, de l’étranger.