17 jours après les élections présidentielles américaines, Donald Trump continue de contester les résultats sortis des urnes et qui le donne perdant. Le président américain et ses soutiens ont déposé plusieurs recours devant les tribunaux du Michigan, de la Pennsylvanie, du Nevada et de l’Arizona entre autres. Certains n’ont pas eu une suite favorable, d’autres ont tout simplement été retirés par leurs auteurs. En Géorgie, le chef de la Maison Blanche s’est basé sur la découverte de quelque 6 mille bulletins de vote dans deux comtés favorables aux Républicains pour mettre en doute la crédibilité des opérations électorales dans cet Etat du Sud des Etats-Unis.

“Des pressions manifestes sur les autorités nationales… pour renverser la volonté du peuple”

Une partie de ces bulletins a semble t-il été oubliée dans une boîte, et une autre n’avait pas été introduite dans le système après le décompte. Cette anomalie a déjà corrigée à la faveur du recomptage des voix puisque les deux candidats étaient au coude-à-coude dans cet Etat finalement remporté par Joe Biden. « Cela crée de la confusion et on comprend que des gens s’inquiètent mais la bonne nouvelle, c’est que le recomptage a rempli son rôle » en corrigeant ces anomalies, a déclaré un élu républicain en charge de la supervision des opérations de vote. Gabriel Sterling, espère que le magnat de l’immobilier acceptera le verdict des urnes. Il faut dire que dans le camp républicain des voix se sont déjà levées pour inviter Donald Trump à reconnaître sa défaite.

L’une d’elles est Mitt Romney. Le sénateur n’a pas été très tendre avec le président américain qu’il accuse d’exercer « des pressions manifestes sur les autorités nationales et locales pour renverser la volonté du peuple et renverser l’élection ». Il a par ailleurs qualifié le comportement du chef de la Maison Blanche d’antidémocratique. C’est « difficile d’imaginer une action pire et plus antidémocratique de la part d’un président américain en exercice » a écrit le sénateur dans un communiqué publié sur le réseau social Twitter hier jeudi 19 novembre.

“Je suis convaincu qu’il sait qu’il a perdu”

L’adversaire de Donald Trump à la présidentielle du 03 novembre a également dénoncé le refus du magnat de l’immobilier de reconnaître sa défaite. « Je pense que (les Américains) sont les témoins d’une incroyable irresponsabilité, de messages incroyablement préjudiciables envoyés au reste du monde sur le fonctionnement de la démocratie » a-t-il déclaré à la faveur d’un point de presse dans son fief de Wilmington dans le Delaware hier jeudi 19 novembre.

« Je ne connais pas ses motivations mais je pense que c’est totalement irresponsable » a poursuivi Joe Biden qui dit être convaincu que M Trump est conscient de sa défaite. « Je suis convaincu qu’il sait qu’il a perdu et que je prêterai serment le 20 janvier » assure t-il, lui qui dit ne vraiment pas comprendre comment le Républicain raisonne.