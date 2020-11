Le camp du président américain sortant Donald Trump a lâché une de ses avocates, Sydney Powell. L’information a été donnée par l’avocat personnel du locataire de la Maison Blanche, Rudy Giuliani, hier dimanche 22 novembre 2020. Dans un communiqué, il a fait savoir que « Sidney Powell pratique le droit individuellement. Elle n’est pas un membre de l’équipe juridique Trump », tout en soulignant qu’ « elle n’est pas non plus un avocat personnel du président ».

Il y a eu des fraudes massives selon les avocats de Donald Trump

Cette annonce de Rudy Giuliani intervient après que Sydney Powell ait affirmé sans apporter de preuves aux médias que le chef de l’Etat a été victime d’une « conspiration nationale » au cours des présidentielles passées. C’était au cours d’une conférence de presse que l’équipe d’avocats de Donald Trump, Rudy Giuliani y compris, a affirmé qu’il y avait eu des fraudes massives avec pour but de voler la victoire au milliardaire républicain. S’ils n’avaient pas fourni des preuves concrètes aux médias, ils ont cependant affirmé qu’ils les présenteront à la justice. Au cours de cette conférence de presse, Sydney Powell avait notamment déclaré que Donald Trump avait battu à plate couture le démocrate Joe Biden.

306 grands électeurs remportés par Joe Biden

Notons que cette annonce faite par le camp Trump a été faite après que le président américain avait lui-même affirmé sur Twitter, le 14 novembre 2020, que Sydney Powell figurerait dans son équipe juridique. Cela, de même que son avocat Rudy Giuliani et Jenna Ellis, une avocate et conseillère juridique à la Maison Blanche. Pour rappel, Donald Trump n’admet toujours pas la victoire de son adversaire démocrate Joe Biden. Cependant, les grands médias américains affirment que ce dernier a remporté les élections avec 306 grands électeurs. Cela, veut donc dire qu’il a récolté 36 grands électeurs de plus que les 270 nécessaires pour gagner le scrutin.