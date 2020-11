Le lundi 19 octobre 2020, le président américain Donald Trump avait dans un échange téléphonique avec des membres de son équipe de campagne critiqué sévèrement le Dr Anthony Fauci. « Les gens disent : “laissez-nous tranquilles”. Ils en ont marre. Marre d’entendre Fauci et tous ces idiots, (…). Si nous l’avions écouté, nous aurions eu 700 000 ou 800 000 morts » avait dit Donald Trump, en ajoutant : « ce type est un désastre ».

A son tour, l’immunologue a dans un entretien accordé au Washington Post, et publié ce samedi, affirmé que Donald Trump ne prenait plus conseil de lui à partir d’un moment. « D’un seul coup, ils ne voulaient plus écouter notre message, parce qu’il ne correspondait pas à ce qu’ils voulaient faire », a déclaré le spécialiste. Il a indiqué par ailleurs que « la situation n’est pas bonne » et que les américains vont souffrir encore. Contrairement au candidat républicain à qui il a indiqué ne plus vouloir parler depuis plusieurs semaines, il déclare que le candidat démocrate Joe Biden, « prend au sérieux (la pandémie) d’un point de vue de santé publique. »

Il a fait entorse aux usages

A deux jours des élections présidentielles dans le pays, cette sortie du Dr Fauci est jugée « inacceptable » par la Maison Blanche. Selon Judd Deere, membre de l’équipe de communication de la présidence, le directeur de l’Institut des maladies infectieuses « fait entorse à tous les usages […] en choisissant, trois jours avant une élection, de faire de la politique ». Rappelons par ailleurs, que les États-Unis ont enregistré ce vendredi 30 octobre 2020, un nouveau record de cas de coronavirus. En cette seule journée, ils ont été à plus de 94 000 cas positif et près de 1000 décès.