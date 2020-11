Le policier ayant tué l’afro-américain de 21 ans Dreasjon Reed ne sera pas poursuivi. C’est du moins ce qu’il convient de retenir de l’annonce qui a été faite par la procureure spéciale en charge de l’affaire. A en croire les explications qui ont été apportées par le professionnel de la Justice sur ce dossier, les enquêtes du grand jury mis sur pied n’auront donné aucun élément pour inculper l’agent de la police métropolitaine d’Indianapolis Dejoure Mercer.

Pas de preuves suffisantes pour l’inculper

« Ce grand jury spécial a renvoyé un” No Bill “. Ce terme signifie qu’il n’y a pas suffisamment de preuves pour inculper ou accuser l’agent Dejoure Mercer d’un crime », a fait savoir Rosemary Khoury lors de la conférence de presse. Selon Sgt. Grace Sibley, une porte-parole de l’IMPD, les résultats peuvent ne pas être à la hauteur de l’attente des habitants de la ville. Aussi, a-t-il invité les uns et les autres à aller de l’avant.

Améliorer les relations entre policiers et résidents?

Pour elle, il est important d’ « améliorer les relations entre nos officiers et les quartiers, et nous rapprocher de la guérison de la division dans notre communauté». Le mis en cause continue pour sa part d’être compté parmi le personnel administratif. Rappelons que le meurtre de l’afro-américain de 21 ans Dreasjon Reed avait suscité il y a quelques mois, d’énormes manifestations contre le racisme.