Le célèbre rappeur américain Lil Wayne risque une dizaine d’années d’emprisonnement pour détention d’arme à feu, au cours d’un incident survenu fin 2019. En effet l’artiste a été inculpé, hier mardi 17 novembre 2020, pour cette possession illégale d’arme à feu. D’après un document du tribunal fédéral de l’Etat de Miami, l’arme en question et plusieurs munitions ont été vues par les policiers qui avaient effectué une fouille dans un jet privé en décembre 2019.

Plus de 25 000 dollars vus dans son sac

Il s’agit en réalité d’une arme à feu plaqué or, qui aurait été donnée en cadeau au rappeur, à l’occasion de la fête des pères. Par ailleurs, des drogues telles que : l’héroïne, l’ecstasy et de la cocaïne et ont été trouvées au cours de la dite fouille. En plus de ces dernières, l’artiste était en possession de plus de 25 000 dollars en liquide. Notons que ce n’est pas la première fois que le rappeur a des démêlées avec la justice de son pays. En effet, même si le port d’arme est autorisé aux Etats-Unis, il ne l’est cependant pas pour les anciens prisonniers américains.

Pour rappel, il y a plus de dix ans, Lil Wayne avait été condamné pour une autre affaire concernant toujours les armes à feu. Pour l’inculpation d’hier, le rappeur comparaîtra le 11 décembre 2020 devant le tribunal de Miami.