Alors que les dirigeants des pays du monde entier continuent de féliciter le candidat démocrate Joe Biden pour sa victoire à la dernière élection présidentielle aux Etats-Unis, le camp Trump n’est pour l’instant pas convaincu de sa défaite. Lors d’une sortie médiatique qu’il a organisée, le chef de la diplomatie américaine reste visiblement sûr d’un second mandat pour le milliardaire républicain.

A la question de connaître les différentes mesures prises pour favoriser la transition avec les équipes du président élu, Mike Pompeo répond : «Il y aura une transition en douceur vers une seconde administration Trump». Lors de cette conférence de presse, le Secrétaire d’Etat américain a mis l’accent sur le recomptage de toutes les voix.

“Mes agents risquent leur vie”

«Le monde doit être pleinement confiant dans le fait que la transition nécessaire pour que le département d’État soit efficacement opérationnel aujourd’hui et efficacement opérationnel avec le président qui sera en fonction le 20 janvier après-midi sera une transition réussie», a ajouté ce collaborateur de Donald Trump.

«Ce ministère est pleinement investi pour s’assurer que les élections à travers le monde soient sûres et libres et justes, et mes agents risquent leur vie pour faire en sorte que ce soit le cas», a-t-il réaffirmé. Rappelons que des recours ont été formulés dans plusieurs Etats par les collaborateurs du président Trump.