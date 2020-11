Le milliardaire démocrate George Soros, qui cristallise depuis des années la tension politique constante qui règne entre les démocrates et l’extrême droite américaine, a été accusé par l’avocat de Trump, Rudy Giuliani d’être « responsable de la montée de la criminalité à Philadelphie parce qu’il promeut l’anarchie ». C’est lors d’une interview accordée ce 3 novembre à la chaîne de télévision RT, que le conseil du président américain a incriminé M. Soros de soutenir le mouvement Black Lives Matter, qu’il a qualifié d’« organisation marxiste agressive » et qui invite à s’en prendre aux policiers nuisant de fait à la communauté noire.

« Ces gens portent un énorme préjudice à leur propre communauté en détruisant des commerces d’hommes d’affaires noirs. Ils enfoncent ses portes, font irruption, volent des choses. La nuit dernière, il y a eu des vols à Philadelphie. Cela fait quatre jours qu’il y a des vols. J’ai vu des gens enfoncer les portes d’un magasin et en emporter des télés, et la police était là et regardait » a déclaré l’avocat.

Des idiots complets

Pour M. Giuliani, l’implication du milliardaire nonagénaire s’explique par sa participation à la nomination d’un procureur de district qui a été incapable de prendre des décisions idoines face aux manifestants, et qui au contraire les protège. « Le fait est qu’à Philadelphie, il y a un procureur de district, qui y a été placé par George Soros et qui n’engage de poursuites que de la moitié des cas et traite les criminels mieux que les personnes innocentes. Et il y a un maire qui n’autorise pas la police à arrêter les émeutiers, » a-t-il soutenu.

A en croire ce dernier,George Soros a également financé l’élection de plusieurs procureurs de district. Tout comme son client Donald Trump qui ne mâche pas ses mots, l’avocat a affirmé que M. Soros avait « élu des idiots complets » qui laissent les criminels défiler.