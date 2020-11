Il y a six mois environ, la première vague de covid-19, frappait durement la ville de New York. Aujourd’hui encore, les corps de plusieurs centaines de victimes n’ont toujours pas été enterrés et sont désormais congelés dans des camions frigorifiques. Ces derniers se trouvent du côté de Brooklyn et contiennent les corps de personnes n’ayant pu payer les funérailles.

650 habitants de la Grosse Pomme, décédés suite à la pandémie de coronavirus, sont toujours dans des camions frigorifiques. Le Wall Street Journal a confirmé l’information, rappelant qu’il y a près de six mois, la ville de New York était la plus touchée des États-Unis. Au pic de la première vague, 700 personnes sont décédées au quotidien.

650 corps, toujours conservés dans des camions

Afin de soulager les morgues et les hôpitaux, des camions frigorifiques avaient été déployés dans la ville. Aujourd’hui, ces derniers sont toujours en place et conservent des corps de personnes décédées il y a plusieurs mois, plusieurs semaines. En effet, le coût d’un enterrement est important à New York où les crémations coûtent en moyenne 6.500 dollars. Le service traditionnel lui, est de 9.000 dollars environ.

Deux vaccins forcément très attendus

Cette morgue d’urgence, contenant les corps de centaines de personnes, restera ouverte jusqu’à ce que la pandémie soit déclarée terminée par les autorités américaines. Une information confirmée par un porte-parole du bureau du médecin légiste. L’arrivée prochaine sur le marché de vaccins (Pfizer et Moderna) pourrait accélérer la fin de cette crise sanitaire.