Deux jours après avoir accepté que la transition vers une présidence de Joe Biden se fasse, le président Donald Trump crée une fois encore la polémique. «Nous devons inverser cette élection» a-t-il dit via téléphone à à des sénateurs républicains de l’Assemblée locale de la Pennsylvanie.

Pour le président américain, les démocrates «ont triché. Ça a été un scrutin frauduleux… C’est une élection que nous avons gagnée facilement. Nous l’avons largement emportée. C’est un moment très important dans l’histoire de notre pays. Et vous rendez un service très important à notre pays» alors même que la justice a rejeté ses recours et des responsables électoraux ont affirmé n’avoir pas constaté des fraudes massives lors des dernières élections. Même sur le nombre des grands électeurs, le candidat élu Joe Biden a dépassé, largement, la barre des 270 électeurs nécessaires pour la victoire.

Réagissant à cette déclaration, le président élu Joe Biden a prévenu : «En Amérique, nous avons des élections libres et justes, et nous en respectons les résultats. Les habitants et les lois de ce pays n’accepteront pas autre chose… Je pense que cette sombre saison de divisions et de diabolisation va céder la place à une année de lumière et d’unité»