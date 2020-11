Lang Holland, un chef de police d’une petite ville située dans l’Arkansas, un Etat du sud des Etats-Unis, a démissionné après avoir appelé à tuer les démocrates, qu’il a qualifié de « traitres ». Ces propos font suite à l’élection du démocrate Joe Biden en tant que président des Etats-Unis, au grand dam des supporters de Donald Trump. Le chef de la police avait montré sa colère sur le réseau social privilégié des partisans de l’extrême droite, Parler.

« Ne laissez aucun survivant »

« Ne les laissez jamais oublier qu’ils sont des traîtres et qu’ils n’ont aucun droit de vivre dans cette République après ce qu’ils ont fait » a-t-il laissé voir sur la plateforme, dans un message qui a été supprimé, hier lundi 09 novembre 2020. Dans un autre message on pouvait également lire : « Mort à tous les démocrates marxistes! », ajoutant « ne faites pas de prisonniers, ne laissez aucun survivant ». C’est en raison de l’émotion créée par son post, que Lang Holland a démissionné. Il Faut souligner que l’élection de Joe Biden a également fait des mécontents dans la municipalité de Marshall, située à près de 180 km de la capitale de l’Arkansas, Little Rock.

« La ville de Marshall ne soutient ne cautionne l’intimidation »

Un notable de cette localité a, en effet, publié un message sur lequel on pouvait voir des figures démocrates comme l’ancien président Barack Obama et l’ancienne secrétaire d’Etat Hilary Clinton. En légende, il a mis «Je prie pour que tous ceux sur cette image soient pendus et écartelés !!!». Ces propos ont rapidement fait réagir, le maire Kevin Elliott qui a estimé dans un communiqué que : « la ville de Marshall ne soutient ni ne cautionne l’intimidation ou les menaces de violence contre quiconque, quelle que soit l’orientation politique ».