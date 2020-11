Aux USA, un policier a tiré à plusieurs reprises sur une voiture qu’il estimait être une voiture volée. À l’intérieur, se trouvaient deux jeunes, pagés de 16 et 18 ans. Ils ont été blessés avant d’être transportés à l’hôpital. Les deux sont décédés quelques heures plus tard. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes réelles liées à cet incident.

Deux jeunes individus ont été pris en filature par les autorités de la ville de Cocoa, en Floride, le 13 novembre dernier. Pour l’occasion, la scène a été filmée à l’aide des caméras embarquées des autorités. Les images montrent la voiture en prendre en chasse un véhicule jusqu’à ce que ce dernier s’arrête. Un policier demande alors aux deux individus d’arrêter la voiture et de couper le moteur. Au lieu de ça, l’un d’eux démarre en direction d’un policier qui va alors se mettre à tirer.

Un policier tue deux jeune adolescents

Les coups de feu ont dès lors été considérés comme de la légitime défense. Les coups de feu eux, ont touché les deux jeunes qui se trouvaient à bord. Ils ont été blessés avant d’être transportés à l’hôpital. Sur place, ils trouveront la mort. Une troisième personne se trouvait à bord du véhicule et n’a pas été touchée. Dans l’habitacle, deux armes de poing auraient été retrouvées.

Une enquête est en cours

La tante de l’une des victimes, qui se trouvait à côté, a affirmé que la voiture n’était pas un véhicule volé. Selon ses dires, son neveu aurait crié aux policiers de ne pas tirer. Ce dernier aurait tenté de fuir, terrifié par la course-poursuite et les sommations des forces de l’ordre. En revanche, l’avocat des familles de victimes assure que le policier ayant tiré n’était pas en danger immédiat et que l’intentionnalité était bien là.