Six Américains ont été condamnés au Venezuela à plus de huit ans de prison pour détournement de fonds lié à un plan de refinancement de 4 milliards de dollars. C’est du moins l’une des informations qu’il convient de retenir d’une publication effectuée par l’agence de presse Associated Press. Les mis en cause sont en effet des dirigeants d’une société pétrolière nommée Citgo.

De la salle de réunion, ils ont été conduits en prison

Il s’agit d’une société de raffinage basée à Houston qui appartient à la compagnie pétrolière publique du Venezuela, PDVSA. Selon la description qui a été faite de la situation par l’agence de presse, tous porte à croire que les six ressortissants américains ont été piégés. Alors qu’ils avaient été convoqués à Caracas pour une réunion budgétaire en novembre 2017, ils se sont retrouvés aux mains des militaires.

Les médias n’ont pas accès aux procès

Ainsi, de la salle de conférence où devrait se tenir la réunion, ils ont été conduits vers la maison de détention. Le procès entrant dans le cadre de cette affaire a débuté il y a quelques mois. Les médias ainsi que les organisations de défense de Droits de l’Homme n’y ont pas accès. La raison officielle évoquée est liée à la pandémie du nouveau coronavirus. On retient tout de même que les mis en cause ont plaidé non-coupable durant toute la procédure.

Les accusés sont victimes d’un conflit selon les avocats

Selon des confidences qui ont été faites à Associated Press par le Procureur général sur cette affaire, la procédure se serait plutôt déroulée conformément aux législations en vigueur dans le pays. Les avocats des accusés ont pour leur part estimé que leurs clients sont victimes d’un conflit politique. Rappelons que depuis plusieurs mois, l’administration Trump a ouvertement exprimé son soutien au jeune opposant de Nicolas Madouro appelant de tous ses vœux son départ de la présidence vénézuélienne.