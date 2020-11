Victor Glover ne sera pas le premier astronaute noir à bord de la station. Toutefois, ceux qui l’ont précédé à la NASA (14 au total) étaient membres de l’équipage de la navette spatiale lors de la construction de la station et n’ont fait qu’un très court séjour sur l’avant-poste. M. Glover et trois autres astronautes s’étaient lancés dimanche à bord d’une capsule SpaceX Crew Dragon nommée Resilience et passeront environ six mois à bord de la station.

C’est en effet, la toute première mission d’astronaute entièrement opérationnelle sous contrat de SpaceX vers la station spatiale pour la NASA. Interrogé lors d’une conférence de presse sur la mission, l’astronaute âgé de 44 ans a exprimé sa joie de faire partie de cet équipage. « C’est quelque chose à célébrer une fois que nous l’avons accompli, et je suis honoré d’être à ce poste et de faire partie de cet équipage formidable et expérimenté », a-t-il déclaré.

La première femme noire

L’année prochaine, Victor Glover pourrait être suivi par le 16e Noir américain, Jeanette Epps, qui sera la première femme noire à faire partie d’un équipage de l’ISS. Elle volera à bord du premier voyage opérationnel en équipage de la capsule Starliner de Boeing. Elle avait été en 2018 retirée d’un vol vers la gare et remplacée par Serena Auñón-Chancellor.

La NASA avait commencé par impliquer les Noirs américains dans le programme des astronautes dans les années 1960 quand Ed Dwight, un pilote d’essai de l’armée de l’air, est devenu un candidat astronaute. Mais il n’est jamais allé dans l’espace. Guion S. Bluford Jr. est devenu le premier Noir américain dans l’espace en 1983 à bord de la navette spatiale Challenger. Mae Jemison a été la première femme noire en 1992.