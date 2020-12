Dans le rang de ceux qui avaient dit non au troisième mandat anticonstitutionnel du président Alassane Ouattara figure le sergent Rimo Rimo Antoine, un militaire ivoirien qui serait du camp d’Akouédo. Dans une vidéo publiée sur YouTube et qui avait été virale sur les réseaux sociaux, le sergent, meurtri et très en colère, avait dit à visage découvert, au président de la République de ne pas se porter candidat pour troisième mandat.

« Depuis l’arrivée du président Alassane Ouattara au pouvoir, nous ne faisons que vivre l’injustice au sein des armées. L’armée ivoirienne est divisée […] Après la mort d’Amadou Gon Coulibaly, les malhonnêtes militaires ont manipulé le président Ouattara pour qu’il soit encore candidat pour un troisième mandat. Des ministres font des réunions avec les policiers, les gendarmes et des militaires pour qu’ils tirent sur les populations civiles. Nous, policiers, gendarmes et militaires disons non. Pour cela, moi le sergent Rimo Rimo je ne suis pas prêt à tirer sur la population ivoirienne » disait-il dans une vidéo qui a fait neuf minutes.

Interpellé le 4 novembre dernier, le militaire était poursuivi pour des faits de violation de consigne, incitation de militaires à commettre des actes contraires à la discipline. Ce vendredi 18 décembre 2020, le sergent a été présenté au tribunal militaire d’Abidjanet a écopé d’une peine de cinq (05) d’emprisonnement. « Après en avoir délibéré conformément à la loi, le sergent RIMO RIMO a été reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés et condamné à cinq (05) ans de prison ferme, peine maximale prévue par la loi en temps de paix, » a délibéré le tribunal.

Des attitudes violemment outrageantes envers la hiérarchie

« Il est interdit à tout militaire de se prononcer publiquement sur des sujets politiques. En plus, militaires, si vous avez des reproches à faire contre un chef, il existe des procédures à respecter, à suivre pour satisfaire à vos revendications et non les exposer sur les réseaux sociaux par des attitudes foncièrement et violemment outrageantes envers la hiérarchie. Tous ceux qui s’adonneront à cette pratique subiront la rigueur de la loi » a rappelé le tribunal dans son verdict.