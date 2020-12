Après celui tenu du 2 au 3 octobre 2015, le 8è congrès ordinaire de l’association Nonvitcha se déroule à Grand-Popo du samedi 19 au 20 décembre 2020. Ce 8è congrès ouvert ce samedi a pour thème, «Maintenons la flamme de Nonvitcha toujours allumée ». Dans son discours, le président du bureau exécutif, Norbert Kassa a fait savoir que ce thème interpelle tout le monde. Selon lui, ledit thème recommande d’investir davantage «pour la sauvegarde et la promotion des idéaux de l’Association Nonvitcha ».

Et avant tout, il a rendu un hommage à ses prédécesseurs, les Pères fondateurs de Nonvitcha, Adolphe Gnansounou-Akpah, Siméon Aballo Loko et Augustin kokou Azango. Le président a aussi rendu hommage aux regrettés anciens présidents du bureau fédéral de Nonvitcha, Nathaniel Amegankpo, Randolph Tossou Dossou-Ayinon, André Hounzangbe et René Megniho-Dhossa qui «avant le Président Fédéral Zinsou Paul-Irenee, ont poursuivi l’œuvre géniale, devenue aujourd’hui un label reconnu et envié par tous ». Pour sa part, le maire de Grand-Popo, Ahyi Jocelyn Ayicoué a relevé le degré de maturité et de responsabilité dont a fait montre le bureau exécutif fédéral en annulant la 99è édition de Nonvitcha avec tous ses corollaires face à la pandémie de la COVID-19 qui sévit actuellement.

Il a aussi affirmé que «Nonvitcha, au-delà d’une fête de fraternité agissante, est un label en matière d’attractivité touristique » et il est important de «la repenser afin de lui donner tous ses attributs d’un événement hautement touristique devant contribuer inéluctablement au développement de la commune ». Le maire estime que «le centenaire de Nonvitcha en 2021 doit être le tournant pour sa labellisation » et souhaite que les «réflexions aillent plus loin et couvrent tous les aspects socio-économiques de cette association ». Car, «100 ans dans la vie d’une n’est pas chose négligeable ».

Entretenir la fraternité

Présent à ce congrès, le représentant du Coordinateur général de Wémèxwé, Jean Damasces Fagnihoun a indiqué que Nonvitcha mérite leur merci pour deux raisons. La premièrement, Nonvitcha est la première fête identitaire du Bénin qui a inspiré beaucoup d’autres dont Wémèxwé. La deuxièmement, depuis la 1ère jusqu’à la 11è édition de Wémèxwé, «nous avons toujours reçu le soutien de nos frères Xwla et Xweda à travers une prestigieuse délégation de Nonvitcha et des appuis en nature, financier, matériel et psychologique ». Il a, par ailleurs, invité chacun des congressistes à avoir à l’esprit le premier objectif de Nonvitcha qui est d’entretenir et de resserrer les liens naturels de fraternité et de solidarité entre les Xwla et les Xweda.«Nous sommes tous des frères et l’arbre de la fraternité ne se cassera jamais », a fait remarquer le président du comité préparatoire de ce 8è congrès ordinaire.

Procédant à l’ouverture officielle du congrès, le secrétaire général de la préfecture du Mono, représentant le préfet, Agon Arnaud, a rappelé à l’assistance que l’association Nonvitcha a été portée sur les fonts baptismaux en 1921 et a organisé ses premières retrouvailles en 1923. «A ce jour, elle reste la plus grande et la plus ancienne association du Bénin », a-t-il précisé. Il a demandé au terme des travaux de cette rencontre, que «des résolutions fortes et des recommandations pertinentes soient prises afin d’impacter durablement la vie de l’association qui au Bénin reste une référence de par son ancienneté, son sérieux et les actions de développement qu’elle mène au profit des populations ». Il a exhorté les participants à réfléchir aux dispositions à prendre pour que l’organisation de la fête de Nonvitcha en 2021 soit une réussite.

Le rêve pour Nonvitcha

Ce qui se traduit à travers le discours des autorités est le rêve que tout le monde nourrit pour mettre Nonvitcha sur la voie de développement. Le maire de Grand-popo, «rêve d’un Nonvitcha plus grand, plus rassembleur, plus attrayant et plus draineur de personnes venues des quatre coins de la planète ». Son rêve c’est également de faire de «Nonvitcha un festival mondial de l’amitié et de fraternité tout en gardant son authenticité légendaire ». De sorte qu’à travers ce festival, les fils et filles de la Grand-Popo de même les étrangers soient obligés d’investir dans la commune.

Et le maire Jocelyn Ahyi a foi que Nonvitcha va parvenir à s’imposer comme un évènement culturel annuel où on peut faire la promotion de cette cité balnéaire et de ces valeurs culturelles culinaires et autres. De son côté, le président du bureau exécutif fédéral sortant, Norbert Kassa rêve que Nonvitcha soit une association plus sociale, plus attrayante pour l’avenir. Il faut rappeler que plus de 150 délégués venus de tout le Bénin et de l’extérieur prennent part à ce 8è congrès. A la fin de la cérémonie officielle un présidium a été mis sur pied et est dirigé par Maître Robert Dossou. Des commissions ont été mises en place pour continuer les travaux.