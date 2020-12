La famille Traoré continue son combat afin de faire honneur à Adama Traoré, jeune homme de 24 ans décédé suite à son interpellation, le 19 juillet 2016. Un décès survenu dans de troubles circonstances, qui a poussé sa famille à rechercher la vérité. Depuis, ces derniers sont en conflit avec la gendarmerie.

En effet, les causes du décès d’Adama Traoré sont, pour le moment, difficiles à comprendre. La dernière expertise, qui mettait hors de cause les gendarmes, a d’ailleurs été annulée par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris ce mardi 1er décembre. Selon cette dernière, l’expertise a été faussée pour des raisons procédurales.

Me Yassine Bouzrou, l’avocat de la famille d’Adama Traoré, a demandé à la cour d’agir en ce sens, dès le 15 juin dernier. Selon lui, les médecins ayant rédigé ce document ont fait appel à un cardiologue afin d’obtenir son avis. Or, le nom de ce cardiologue n’apparaît pas dans le rapport rendu par ces experts et scientifiques. De même, aucune demande n’a été effectuée auprès du juge d’instruction en charge de l’affaire. Résultat, la justice a décidé de l’annuler et devrait réclamer la tenue d’une nouvelle expertise dans les semaines à venir. De quoi relancer un peu plus les discussions autour de cette affaire, qui ne cesse de faire jaser depuis l’annonce du décès du jeune Adama.