C’est un secret de polichinelle. Le président gabonais Ali Bongo a été victime d’un Accident Vasculaire Cérébral (AVC) en 2018. Mais depuis, son état de santé s’est considérablement amélioré. Il a repris les commandes du pays 10 mois après ce sérieux ennui de santé. Le vendredi dernier, un projet de révision de la loi fondamentale du pays a été présenté en Conseil des ministres. Ce texte propose que le ministre de la défense, le président du Sénat et le président du parlement assurent l’intérim en cas de vacance du pouvoir. L’arrivée du ministre de la défense dans ce triumvirat attire l’attention. Rfi a interrogé le porte-parole du chef de l’Etat Gabonais sur cet état de choses.

L’invité Afrique de la radio française s’est donc prêté aux questions de Christophe Boisbouvier qui voulait savoir si cette promotion du ministre de la défense en cas d’intérim n’est pas le signe avant-coureur d’une militarisation du pouvoir exécutif. « Il n’y a aucune volonté de garder le pouvoir. Le collège qui est mis en place est là seulement en cas de vacance pour s’occuper de la transition. Ils ont 60 jours pour organiser l’élection présidentielle et aucun d’eux ne peut se présenter à l’élection présidentielle » a rétorqué Jessye Ella Ekogha.

L’image du toit

Le journaliste lui a également demandé si le projet de réforme ne montre pas que l’après Ali Bongo est sérieusement envisagé et qu’il n’y a pas de nouveau des inquiétudes autour de son état de santé. Le porte-parole du président a de nouveau répondu par la négative. Il n’y a « aucune inquiétude du côté de la santé du chef de l’Etat. Il a un agenda national et international qui est chargé. Il vient de mener à bien la réforme de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest. Il a reçu de nombreux pairs à Libreville» a déclaré Jessye Ella Ekogha. Le seul signe à avoir dans cette modification c’est qu’on a une situation en octobre 2018 qui a abouti à la contestation. C’était de régler cette situation et si je peux prendre une image c’est l’image du toit de la maison quand il y a la pluie. Il y a eu la pluie et il y a eu quelques fuites. Le président aujourd’hui a décidé qu’il faisait beau et qu’il fallait réparer le toit , a t-il ajouté.