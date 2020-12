Le 30 octobre dernier, le Bureau du vérificateur général rendait public son rapport annuel 2019 dans lequel il passait au crible les dépenses publiques maliennes. Dans le rapport, le BVG faisait état de plusieurs irrégularités financières. Sur un total de 31 vérifications portant sur des dépenses réalisées entre 2015 et le premier trimestre de 2018, exécuté par l’équipe du vérificateur général en 2019, près de 300 milliards de francs CFA (450 millions d’euros) d’irrégularités ont été constatés.

Dans le rapport, plusieurs missions diplomatiques ont été pointées du doigt, principalement l’ambassade du Mali au Burkina Faso, pour avoir présenté des dysfonctionnement en dépassant le seuil des cent millions de francs CFA. Le secteur minier a été le secteur qui a le plus englouti les fonds de l’Etat. Le rapport a révélé des irrégularités dans les mines d’or de Loulo et Gounkoto, exploitées par le groupe Randgold. Plus de 60 milliards de FCFA d’irrégularité ont été enregistrés. Plus de 227 milliards de FCFA d’irrégularités ont également été enregistrés au niveau de la société des mines de Syama, du groupe australien Resolute.

Le statu quo

Pour le président de la transition Bah NDaw l’objectif du rapport « est de traquer tous ceux qui s’adonneront à la dilapidation du dernier. Désormais l’or du Mali brillera pour les Maliens, toutes les sommes d’argent dépensées laisseront une tache traçable, » avait-il déclaré. « Tous ceux qui voudront se servir du Mali, au lieu de le servir, le feront à leurs risques et périls, » avait ajouté Bah NDaw lorsque le Bureau transmettait le rapport à son gouvernement. Les dossiers ont été transmis par la suite aux autorités judiciaires. Toutefois, plus d’un mois après que le président de la transition ait affirmé se battre de toutes ses forces contre l’impunité, aucune suite n’a encore été donnée au dossier.