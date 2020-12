Depuis janvier 2018, le gouvernement du président Patrice Talon a suspendu la prise en charge des nouveaux malades d’insuffisance rénale chronique non agents permanents de l’État à l’unité de dialyse du Centre national hospitalier universitaire ( Cnhu) de Cotonou. Faute de moyens financiers, ces insuffisants rénaux meurent comme des mouches. Pour en savoir plus, nous nous sommes rapprochés de Serge Gbaguidi, Secrétaire général de l’Association dialyse vie du Bénin. Entretien.

Veuillez-vous présenter à nos lecteurs

Je suis Serges Gbaguidi, Secrétaire général de l’Association dialyse vie du Bénin.

Plusieurs sources font état de ce qu’il y a une hécatombe dans les rangs des dialysés au Centre national hospitalier universitaire ( Cnhu) de Cotonou. Qu’est-ce qui explique cet état de choses ?

Effectivement, depuis un certain temps, précisément depuis janvier 2018, il n’y a plus de prise en charge pour les indigents, c’est-à-dire les non fonctionnaires. Ils sont laissés à eux-mêmes, malgré le coût onéreux de l’opération de dialyse. Nous avons droit à deux ou trois traitements par semaine. Au début, les nouveaux indigents suivent les soins. Par finir, leurs moyens s’amenuisent et ils disparaissent. On ne les voit plus. C’est de cette manière que nous comptons des morts dans nos rangs surtout les nouveaux dialysés non pris en charge par l’État.

Quel est le nombre exact de ses morts ?

Selon nos chiffres, il y a déjà plus de 200 morts dans nos rangs voire 300 à la date d’aujourd’hui. 300 morts dans nos rangs.

Avez-vous cherché à savoir les raisons de cette décision du gouvernement béninois ?

Nous avons investigué autour de la décision. Dans un premier temps, nous avons rencontré les autorités ministérielles qui nous ont rassurés et expliqués que c’est parce qu’il y a des réformes qu’on veut mettre en œuvre pour repartir de nouveau, afin d’assainir le milieu de la dialyse. Chaque fois qu’on leur écrit, ils évoquent des réformes. On ne saurait vraiment dire ce qu’ils sont en train de mijoter. Nous avons tout fait. Nous sommes allés jusqu’à leur proposer de faire au moins une dialyse par semaine à ces malades, le temps pour l’État de réfléchir sur les moyens à mettre en place pour contrôler la dialyse. Jusque-là, nous sommes sans solutions. Nous sommes livrés à nous-mêmes.

Est-ce que cela veut dire que la dialyse est trop onéreuse pour l’État béninois ?

La dialyse est onéreuse. D’abord, ce sont les médicaments, la radiographie et après la dialyse proprement dite. On vous branche au générateur et vous achetez les kits. Ce n’est pas facile. On dépense plus de 70.000 F par opération. Il en faut deux ou trois par semaine. Plus de 200.000 F par semaine. Or, au début, le malade gaspille assez d’argent avant d’être programmé pour la première dialyse. Nous supplions le chef de l’État pour qu’il jette un regard compatissant et affectif sur ces malades qui meurent chaque jour, pour défaut de prise en charge. L’heure est grave au Cnhu à la dialyse.

Pourquoi, selon vous, une telle crise sanitaire n’a pas suscité la réaction du public ?

L’insuffisance rénale chronique n’est pas connue du grand public. Certains s’étonnent quand on leur en parle. C’est quand on a commencé par lever la voix que le problème est connu un tout petit peu du grand nombre.

Quel appel vous avez à lancer aux autorités ?

Nous demandons la clémence des autorités notamment celle du chef de l’État. C’est à lui revient le dernier mot. Nous le supplions pour qu’il jette un regard effectif et compatissant sur ces malades dialysés qui meurent chaque jour, faute de prise en charge. L’heure est très grave. Le nombre de morts dans nos rangs s’accroît. Au jour d’aujourd’hui, on ne peut pas dire qu’il y a tel nombre de dialysés au Cnhu de Cotonou.