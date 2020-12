L’ancien garde des sceaux et ancien secrétaire exécutif national des forces cauris pour un bénin émergent, Valentin Agossou Djènontin va s’exprimer ce mercredi 02 décembre en direct sur sa page Facebook. L’opposant au régime de Cotonou et exilé en France depuis plusieurs mois déjà, compte décortiquer les derniers épisodes entrant dans le cadre de la présidentielle de 2021.

« Chers frères et sœurs Béninois. Je serai face à vous le mercredi 02 Décembre 2020 à 21 heures à travers ma page », a écrit Valentin Djènontin sur sa page Facebook. L’ancien député et ardent défenseur des droits de l’homme se prononcera sans aucun doute sur la présidentielle de 2021. La question du parrainage, le récépissé du parti « Les Démocrates », la tournée nationale du chef de l’Etat sont autant de sujet qu’il tentera d’aborder avec les internautes.

Plus proche de l’ancien président Boni Yayi, l’opposant en exil ne manquera pas de décortiquer point par point, les propos tenus par Patrice Talon lors de sa descente dans certaines communes du pays. Entre autres sujets, les allégations relatives aux allocations affectées au micro-crédit au plus pauvre, dont plus de 50 milliards de francs Cfa se seraient volatilisés vers la fin du dernier mandat du régime de la Refondation.

Ce sera aussi l’occasion pour Valentin Agossou Djènontin d’opiner sur les changements apportés à la date de la prochaine présidentielle, la convocation du corps électorale pour avril 2021 ainsi que le caractère inclusif du prochain scrutin.