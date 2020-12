La machine Aïvo résolument en marche pour colmater les brèches, afin de fédérer les forces vives de la nation et pour redonner à chaque béninois, l’espoir d’un lendemain heureux et apaisé. Après quelques jours de confinement forcé, le leader du Rassemblement a aussitôt pris son bâton de pèlerin pour échanger avec les responsables du parti Dynamique Unitaire pour la Démocratie et le Développement. La séance a eu lieu jeudi 24 décembre 2020 au siège du parti.

C’est une équipe restreinte du Rassemblement conduite par l’universitaire Joël Aïvo qui a rendu visite jeudi 24 décembre 2020 au parti Dynamique Unitaire pour la Démocratie et le Développement (DUD). La séance de travail élargie aux deux entités a connu la présence du bureau exécutif national du parti présidé par l’ancien ministre Valentin Aditi Houdé.

Des différents échanges, il ressort que le Rassemblement du professeur Joël Aïvo et la Dynamique Unitaire pour la Démocratie et le Développement (DUD) de l’ancien député et ancien ministre Valentin Aditi Houdé travaillent ensemble pour rebâtir le Bénin actuellement en déconfiture. « Nous avons convenu d’unir nos forces pour construire, ensemble avec nos compatriotes, un avenir apaisé pour notre pays », a écrit Joël Aïvo sur sa page Facebook.

La qualité des débats et la franchise des uns et des autres ont été fortement apprécié par les deux parties. « Nous nous réjouissons de la convivialité et de la fraternité qui ont caractérisé nos échanges et qui témoignent de la prédisposition de nos deux (2) organisations, à œuvrer au retour de l’unité de notre peuple et de la concorde nationale », peut-on lire sur le réseau social Facebook du potentiel candidat à la présidentielle de 2021, Joël Aïvo.