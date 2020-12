L’ancien directeur général de la police républicaine (DGPR) vient d’être promu. Nazaire Hounnonkpè est désormais le chargé de mission de Patrice Talon. Limogé le 17 juillet 2019, l’ancien DGPR est chargé de la gestion de la transhumance, la sécurisation de la transhumance et du pâturage selon Frisson radio. Il s’agit pour Nazaire Hounnonkpè de travailler à trouver les ressources pour les conflits entre éleveurs et agriculteurs.

La collaboration entre éleveurs et agricultures a, de tout temps, été l’objet de conflits dont les dégâts sont nombreux. En quête de lieux de pâturage pour leurs bêtes, il n’est pas rare de voir les éleveurs et leurs troupeaux envahirent les champs et dévaster les cultures des agriculteurs. Une chose qui a fait réagir de nombreuses fois les agriculteurs et il en résulte des blessés et des morts.

La mission de l’ex-DGPR s’annonce donc délicate et difficile. Pour rappel, nommé directeur général de la police républicaine à l’avènement de la réforme qui a conduit à la fusion de la police nationale et la gendarmerie, Nazaire Hounonkpè a été limogé le 17 juillet 2019. Il a été remplacé par l’actuel occupant du post de DGPR, Soumaïla Yaya.