Bénin : remise d’équipements à cinq étudiants du programme Agrostudies

La cérémonie officielle de remise d’équipements agricoles à cinq étudiants du programme Agrostudies s’est tenue le vendredi 8 mai 2026 à Ouidah, au siège de la Société de mécanisation agricole (SoNaMa). L’événement s’est déroulé sous la houlette du ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, Gaston Cossi Dossouhoui.



Cette initiative s’inscrit dans la dynamique gouvernementale de modernisation du secteur agricole et de promotion de l’entrepreneuriat des jeunes. Elle bénéficie de l’appui du Fonds national de développement agricole (Fnda), de la SoNaMa et de la Coopération suisse.



Les équipements remis aux bénéficiaires sont entre autres des kits de tracteurs avec charrues et remorques, des motoculteurs, des tricycles, des pulvérisateurs ainsi que divers accessoires de maintenance, pour une valeur globale estimée à plus de 130 millions francs Cfa.

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Selon le directeur général du Fnda, Nicolas Ahouissoussi, vingt-cinq jeunes de la quatrième cohorte du programme avaient été sélectionnés au départ, mais treize d’entre eux ont été retenus au terme du processus d’accompagnement grâce à leur engagement dans les activités agricoles. Les huit autres bénéficiaires recevront prochainement leurs équipements à Parakou.



Le ministre Gaston Cossi Dossouhoui estime que cette dotation permettra d’améliorer la productivité des exploitations agricoles, de réduire la pénibilité du travail et d’accroître la rentabilité des entreprises agricoles des jeunes promoteurs. D’après lui, cette action traduit la volonté du gouvernement de faire de l’agriculture modernisée et mécanisée un levier essentiel du développement économique du Bénin. Il n’a pas manqué d’inviter les bénéficiaires à faire un usage responsable et durable des équipements mis à leur disposition.



Au nom de la SoNaMa, Jean-Patrick Yekpé, directeur des opérations commerciales, a salué cette initiative qui place la mécanisation agricole au cœur de la transformation du secteur. Portant la voix des bénéficiaires, Michael Avagbo a exprimé sa gratitude au gouvernement et aux partenaires techniques tout en promettant de faire bon usage des équipements afin d’atteindre les objectifs fixés dans le cadre du programme Agrostudies.